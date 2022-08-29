حادث مأساوي بمصر.. شاب يقتل والده عن طريق الخطأ

في حادث مأساوي، قتل شاب مصري والده عن طريق الخطأ في مدينة 6 أكتوبر غربي العاصمة القاهرة، حيث أطلق عليه رصاصتين استقرتا في صدره وفارق الحياة في الحال.
وحسب موقع صحيفة "القاهرة 24"، تلقت أجهزة الأمن إخطاراً بالعثور على جثة حارس في إحدى المداس الخاصة، داخل سيارة ملاكي ملك ابن الضحية.
وبفحص السيارة والجثة تبين خروج طلقتين من سلاح غير مرخص أطلقهما نجله من السيارة أثناء جلوس والده بجواره فأصابه، وفارق الحياة في الحال.
وتبيّن من التحريات الأولية أن الأب والابن اعتادا حراسة المدرسة ليلاً، والتجول بالسيارة بمحيطها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والتحفّظ على المتهم والسلاح المستخدم.
وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبس الابن 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال السلاح والفوارغ للمعمل الجنائي.