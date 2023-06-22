يمكنه الغوص إلى عمق 6000 متر.. ما هو الروبوت الفرنسي الذي سيساعد في إنقاذ الغواصة؟

وقال ليفور: "لا نعرف ما حدث. الأصوات التي سُمعت تعطينا الأمل في أن الغواصة في قاع البحر، وأن الناس ما زالوا على قيد الحياة؛ لكن هناك احتمالات أخرى ممكنة.. حتى لو كان الأمل ضعيفًا، سنقطع كل الطريق".