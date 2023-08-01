في حادث متكرر بالهند.. مقتل 17 عاملًا بعد انهيار رافعة بناء على طريق سريع

قضى 17 عاملًا على الأقل في غرب الهند، الثلاثاء، بعد انهيار رافعة فوق طريق سريع قيد الإنشاء خارج مدينة بومباي؛ حسب ما أفاد به مسؤولون في الهيئة المسؤولة عن الاستجابة للكوارث.