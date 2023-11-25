"إذا قُدِّر لنا الموت سنموت معًا".. رسائل موجعة من أم مسؤولة عن صغارها وأطفال غزة

"كنت أقول لأطفالي الخائفين، إن سماع صوت القصف يعني أنه بعيد عنا وحتى إذا قُدِّر لنا الموت فسنموت جميعًا معًا، لقد كانوا يسألونني عما اقترفوه ليستحقوا هذا الوضع".. بهذه الكلمات تروي مها حجازي التي تعمل مع وكالة الأونروا في غزة عن تجربتها مع الوضع الصعب الراهن الذي يوصف بأنه غير مسبوق في القطاع.