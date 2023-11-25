"إذا قُدِّر لنا الموت سنموت معًا".. رسائل موجعة من أم مسؤولة عن صغارها وأطفال غزة

"كنت أقول لأطفالي الخائفين، إن سماع صوت القصف يعني أنه بعيد عنا وحتى إذا قُدِّر لنا الموت فسنموت جميعًا معًا، لقد كانوا يسألونني عما اقترفوه ليستحقوا هذا الوضع".. بهذه الكلمات تروي مها حجازي التي تعمل مع وكالة الأونروا في غزة عن تجربتها مع الوضع الصعب الراهن الذي يوصف بأنه غير مسبوق في القطاع.
تحدثت "حجازي" عن عملها لساعات طويلة لخدمة سكان غزة وعن قلقها على سلامة أطفالها واضطرارها إلى التظاهر بالقوة أمامهم كي لا تنقل خوفها إليهم، وأشارت وهي مسؤولة عن التخزين والتوزيع في "الأونروا" إلى أن الحياة في ظل الصراع صعبة للغاية تتسم بالضغوط والقلق الشديد.
ووفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة، ظلت "مها" تحاول دائمًا أن تطمئن أطفالها الخائفين من أصوات القصف وتؤكد لهم أن سماع صوت القصف يعني أنه بعيد عنهم وترسل لهم رسائل الطمأنينة الموجعة؛ أنه حتى لو قُدّر لهم الموت فسيموتون معًا.
في صباح كل يوم يدفع الواجب "مها" إلى نسيان كل التعب والجهد فتبدأ يومها بالتوجه إلى مكتب الأونروا للعمل ساعات طويلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للناس؛ حيث تقول: إن أطفالها، وجميع أطفال غزة، يعيشون أسوأ أيام حياتهم".
وتشير إلى أن "أطفالها كانوا يسألونها عما اقترفوه ليستحقوا هذا الوضع، وعندما يرون مبنى مهدمًا يسألون عن أصحابه وإذا كان أحد ما زال تحت الأنقاض"؛ كل هذه الأسئلة كانت تحاول أن تجيب عنها بشجاعة كبيرة؛ لكنها لا تكشف خوفها وقلقها لأحبائها.
"مها" التي حرصت طوال الوقت على تقديم يد العون لأهل غزة اضطرت قبل 4 أيام إلى مغادرة قطاع غزة مع أسرتها والتوجه إلى مصر -مؤقتًا- بسبب ظروفها الشخصية؛ حيث كان القرار مؤلمًا للغاية بالنسبة لها؛ لكنها بفارغ الصبر تنتظر اليوم الذي تعود فيه إلى غزة.