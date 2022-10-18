أوكرانيا: روسيا تهاجم البنية التحتية للطاقة في كييف

قال مسؤولون أوكرانيون وشهود عيان إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة في شمال كييف اليوم الثلاثاء؛ مما تسبب في عدة انفجارات، وأدى إلى تصاعد الدخان في سماء المدينة.