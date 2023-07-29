كأنك على كوكب الزهرة.. شاهد أكثر مكان مشمس على الأرض

هذا يعني أن السهل يمرّ بأمطار قليلة جدًّا، ولكن حذر من أنه بالتأكيد ليس مكانًا رائعًا لأخذ حمام شمسي، فغالبًا ما يكون متوسط درجات الحرارة أعلى بقليل من 39.2 درجة فهرنهايت "4 درجات مئوية" خلال فصل الصيف، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن المحيط الهادئ المجاور يستقبل تيارات مائية من القارة القطبية الجنوبية.