كأنك على كوكب الزهرة.. شاهد أكثر مكان مشمس على الأرض

كشف العلماء أن الصحراء القريبة من جبال الأنديز بتشيلي، هي رسميًّا أكثر مكان مشمس على وجه الأرض. وأضافوا أن شدته هي أنه إذا وقفت على هضبة شاجنانتور، فستتلقّى نفس القدر من الأشعة فوق البنفسجية "UV" كما في كوكب الزهرة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كشف التحليل الذي أجرته جامعة سانتياجو الإسبانية، أن الموقع في صحراء أتاكاما في شمال تشيلي، والذي يزيد على 15700 قدم "4800 متر" فوق مستوى سطح البحر، هو أكثر بقعة مشمسة على الأرض؛ لأنها تتمتّع بأكثر الظروف صفاءً.
هذا يعني أن السهل يمرّ بأمطار قليلة جدًّا، ولكن حذر من أنه بالتأكيد ليس مكانًا رائعًا لأخذ حمام شمسي، فغالبًا ما يكون متوسط درجات الحرارة أعلى بقليل من 39.2 درجة فهرنهايت "4 درجات مئوية" خلال فصل الصيف، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن المحيط الهادئ المجاور يستقبل تيارات مائية من القارة القطبية الجنوبية.
ويمكن أن يتعرّض الإنسان هنا لحروق الشمس بسرعة؛ لأن العلماء يقولون: إن الظروف قاسية جدًّا لدرجة أنها لم تتم رؤيتها في أي مكان آخر على هذا الكوكب.
قال باحث الدراسة راؤول كورديرو: "إنه في الواقع الإشعاع الذي ستتلقّاه هنا في الصيف كما لو كنت تقف على كوكب الزهرة".
وأضاف الباحث: "في هذا الموقع بالذات، بالنسبة للأشخاص الذين يعملون هناك.. فهم يدركون أن الإشعاع كان مرتفعًا، لكننا الآن نعرف مدى ارتفاعه حقًّا".
نشر العلماءُ مجموعةَ بيانات مدتها خمس سنوات مسجّلة في مرصد على الحدود الشمالية الغربية لهضبة شاجنانتور، التي توجد على مسافة 17700 قدم "5418 مترًا" فوق مستوى سطح البحر.