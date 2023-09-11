لماذا زادت "الفيضانات المفاجئة" حول العالم؟.. العلماء يكشفون الأسرار

وفي اليابان، قال مسؤولون إن العاصفة الاستوائية "يون يونغ" تسببت في هطول أمطار يومية غزيرة على بعض المناطق الشرقية؛ حيث جرى تسجيل 392 ملم من الأمطار حتى السبت، وهو أعلى معدل من المطر يهطل على تلك المناطق خلال 24 ساعة منذ عام 1976.