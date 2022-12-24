فيديو.. ارتطام 46 سيارة وشاحنة في حادث مروع بولاية أمريكية بسبب الثلوج

وأكدت، وفق سكاي نيوز عربية، أنه في حال كان يتوجب على شخص ما القيادة في مثل هذه الظروف، يجب "اتخاذ بعض الاحتياطات، مثل القيادة ببطء، والتحلي بالصبر، وزيادة المسافة الفاصلة بين السيارات، وربط حزام الأمان".