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4 مراكز إطفاء تكافح حريقًا هائلاً بسوق الخيام في الكويت
طبيعة المنطقة المكشوفة تسهم في سرعة انتشار النيران
تكافح 4 فرق إطفاء، في الوقت الراهن، حريقاً هائلاً اندلع في سوق الخيام بمنطقة الري، قبل قليل.
وبحسب صحيفة "القبس"، لا تزال عمليات المكافحة مستمرة للسيطرة على النيران التي انتشرت بشكل كبير.
من جهة أخرى، قالت مصادر إطفائية: إن سرعة الرياح ونوعية المواد المشتعلة تشكل صعوبات كبيرة أمام فرق الإطفاء للسيطرة على حريق سوق الخيام.
وقالت المصادر: إن طبيعة المنطقة المكشوفة تسهم في سرعة انتشار النيران بفعل سرعة الرياح.