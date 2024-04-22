لماذا يسمى بدر أبريل بـ"القمر الوردي"؟

ويشير التقرير إلى أن القمر الكامل في أبريل يُطلق عليه عدة أسماء مختلفة، وأشهرها "القمر الوردي"، وبعض هذه الأسماء مشتق من ثقافات الأمريكيين الأصليين مثل "قمر الفصح الكامل" (Paschal Full Moon) ، كما يُطلق عليه أيضًا أسماء مثل "قمر العشب النابت" و"قمر البيض" و"قمر السمك".