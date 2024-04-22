لماذا يسمى بدر أبريل بـ"القمر الوردي"؟

يصل بدر شهر أبريل الجاري إلى أوج اكتماله غدًا الثلاثاء، ويستمر "القمر الوردي" حتى يوم الخميس المقبل؛ حيث تشهد السماء مناظر خلابة خلال تلك الفترة بعد الكسوف الشمسي الكلي الذي حدث في وقت سابق من الشهر الجاري.
ووفقًا لتقرير وكالة "ناسا"، يُطلق على بدر أبريل اسم "القمر الوردي"، لكنه في الواقع لن يظهر باللون الوردي، وهو يستمد اسمه من تزامنه مع تفتح الزهور البرية المعروفة باسم "القبس" (phlox subulata)، والتي لها لون وردي، وتعتبر إحدى العلامات المميزة للربيع.
ويشير التقرير إلى أن القمر الكامل في أبريل يُطلق عليه عدة أسماء مختلفة، وأشهرها "القمر الوردي"، وبعض هذه الأسماء مشتق من ثقافات الأمريكيين الأصليين مثل "قمر الفصح الكامل" (Paschal Full Moon) ، كما يُطلق عليه أيضًا أسماء مثل "قمر العشب النابت" و"قمر البيض" و"قمر السمك".