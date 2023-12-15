عاثوا فسادًا فتلقوا الرد.. بالفيديو: تصويبات دقيقة تُسقط مدرعات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي

أظهر مقطع فيديو، نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد متنوعة ومتعددة لاستهداف دبابات ومدرعات إسرائيلية خلال المعارك العنيفة الدائرة بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال في مدينة خانيونس.
ونشاهد في المقطع تصويبات دقيقة، حملت إمضاء المقاومة من نوع "الياسين"، وقد استهدفت آليات الاحتلال خلال توغلها، وجعلتها حطامًا.
ويستعرض المقطع في نهايته صورًا لبقايا عتاد وأغراض الجنود القتلى بعد استهداف رتل من ناقلات جنود، كانت تعيث في غزة فسادًا، وتستهدف الآمنين ومنازلهم.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 124 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 449 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.