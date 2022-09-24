"كارثة" في ليلة الزفاف.. شاهد كيف دفعت العروس ثمناً غالياً

حذّرت عروس، النساء من مخاطر وضع وصلات الرموش، وذلك بعدما تعرّضت لإصابةٍ خطيرة كادت تتسبّب في إصابتها بالعمى.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، في تحذيرها قالت أليكسيس ثيريوت؛ من ولاية إنديانا الأميركية، إنها قررت وضع وصلات لرموشها لمنحها منظراً جميلاً خلال استعدادها لحفلة زفافها.
وبحسب ثيريوت؛ فقد وضعت خبيرة التجميل شريطاً لاصقاً على خط الرموش السفلي لمنع الجفون والرموش من الالتصاق معاً.
وأضافت: "شعرت بعد ذلك بعدم الارتياح إلا أن خبيرة التجميل أرجعت الأمر لكون عينيّ حساستَيْن".
وتابعت: "بعد الانتهاء من تركيب الوصلة سحبت خبيرة التجميل الشريط اللاصق؛ الأمر الذي جعلني أشعر بارتياحٍ بادئ الأمر، لكن بعدما غادرت مركز التجميل شعرت بآلام فظيعة في عينيّ. طلبت مني الخبيرة أن أستخدم مسكناً للألم وقطرات لتخفيف وجعي".
وحسب الصحيفة، فقد استمر الألم عشية حفل زفافها؛ ما جعلها تتجه إلى مستشفى متخصّص في علاج العيون.
وأوضحت ثيريوت: "كنت أعاني نزيفاً بعيني اليمنى وارتفاعاً في الضغط، وكان على الأطباء إجراء تنظيف ترافق بآلامٍ فظيعة. حذّروني من أنه إذا لم ينخفض الضغط في عينيّ، فقد أتعرّض لفقدان البصر".
حسب الأطباء، فإن إصابة ثيريوت جاءت أثناء عملية إضافة الوصلات التي تسبّبت في جرحٍ في العين أدّى إلى عدوى قوية.
وأجبرت ثيريوت؛ على عدم تغيير موعد زفافها رغم عدم تحسن وضع عينيها كثيراً، نظرا لحجز صالة الأفراح لأيامٍ عديدة من قِبل عرسان آخرين.
ولا تزال ثيريوت تعاني ارتفاع الضغط في عينها اليمنى بسبب الجرح العميق والنزيف الناتج عنها، بينما تتعافى عينها اليسرى بشكلٍ جيد.