"كارثة" في ليلة الزفاف.. شاهد كيف دفعت العروس ثمناً غالياً

وأوضحت ثيريوت: "كنت أعاني نزيفاً بعيني اليمنى وارتفاعاً في الضغط، وكان على الأطباء إجراء تنظيف ترافق بآلامٍ فظيعة. حذّروني من أنه إذا لم ينخفض الضغط في عينيّ، فقد أتعرّض لفقدان البصر".