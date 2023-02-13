شاب أيرلندي يخسر وزنه بحيلة غريبة.. شاهد ما فعله وأثار دهشة الكثيرين

هذا ما فعله

وفي الفيديو، قال "أوكيف" إنه بعد 15 عامًا من تجربة الحميات والتمارين الرياضية المبتذلة، قرر التوقف عن التركيز على المقاييس، وبدلًا من ذلك على المرونة الذهنية وبناء الانضباط، حسب "سكاي نيوز عربية".