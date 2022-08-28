تحذير من أمر خطير بالأردن.. الأرصاد: تعمق الموجة الحارة يرفع درجات الحرارة في جميع المناطق

يتعمق اليوم الأحد، تأثير الموجة الحارة والجافة على الأردن؛ حيث تُوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالى (7- 8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدًّا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تُحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة، ومن ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وبحسب التقرير، تبقى الأردن من اليوم وحتى الأربعاء تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدًّا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 و26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 و24، وفي المرتفعات الشمالية 37 و23، وفي مرتفعات الشراة 36 و22، وفي مناطق البادية 43 و25، وفي مناطق السهول 41 و26، وفي الأغوار الشمالية 44 و28، وفي الأغوار الجنوبية 45 و30، وفي البحر الميت 44 و28، وفي خليج العقبة 43 و29 درجة مئوية.