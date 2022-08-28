تحذير من أمر خطير بالأردن.. الأرصاد: تعمق الموجة الحارة يرفع درجات الحرارة في جميع المناطق

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 و26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 و24، وفي المرتفعات الشمالية 37 و23، وفي مرتفعات الشراة 36 و22، وفي مناطق البادية 43 و25، وفي مناطق السهول 41 و26، وفي الأغوار الشمالية 44 و28، وفي الأغوار الجنوبية 45 و30، وفي البحر الميت 44 و28، وفي خليج العقبة 43 و29 درجة مئوية.