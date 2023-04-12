الآسيويون قادمون.. الصين وكوريا وماليزيا من أكثر الجنسيات طلبًا لزيارة السعودية من القارة

ويشكّل السياح الآسيويون فرصة واعدة للسعودية خصوصًا مع تمتّع المملكة بعلاقات جيدة مع عدد من هذه الدول، وسط تطلّع كثيرين من مواطني هذه الدول للسفر إلى السعودية للاستكشاف أو الزيارات الدينية، ففي ماليزيا وصل عدد المعتمرين الوافدين منها منذ يوليو الماضي وحتى مارس إلى 300 ألف معتمر وفقًا للإندبندنت.