انتشرت على المنصّات الإخبارية.. هذه الصورة ليست لها علاقة بزلزال المغرب

عقب الزلزال القويّ الذي ضرب المغرب ليلة أمس، وتسبّب في مقتل وإصابة المئات وتشريد الآلاف؛ ظهرت على صفحات وحسابات منصات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنّها تُظهر سُفُنًا ألقتْها الأمواج على الساحل بسبب قوّة اهتزاز الأرض.