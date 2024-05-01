بعد "رحلة خطأ" لمسافة 600 ميل في طرد توصيل.. شاهد عودة قطة لأصحابها

وبفضل الشريحة التي كانت القطة مجهّزة بها، أمكنَ معرفة اسم القطة "غالينا"، والتواصل سريعاً مع أصحابها الذين كانوا قلقين وراحوا يبحثون عنها في مختلف أنحاء المنطقة التي يسكنونها في ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة، منذ اختفائها في منتصف أبريل الماضي.