فيديو لا يصدق.. شاهد ما فعله "المتهم الطائر" بقاضية أمريكية على المنصة

وفي المقابل، اتهم "ريدن" بمحاولة الضرب؛ مما أدى إلى أذى جسدي كبير، وهي التهمة ذاتها التي كان يحاكم عليها في الأساس، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة الخميس.