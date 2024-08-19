جامعات الاتحاد الأوروبي تتقدم على الأمريكية والصينية في تصنيف شنغهاي

على صعيد منافسات تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، تعد جامعات دول الاتحاد الأوروبي أكثر تمثيلاً من الولايات المتحدة والصين؛ بسبب وجود 135 جامعة أوروبية ضمن أفضل 500 جامعة بالعالم، مقابل 114 جامعة للولايات المتحدة، و 91 جامعة صينية.
واحتلت جامعة باريس للعلوم الآداب المرتبة 33 هذا العام في التصنيف العالمي الشهير "شنغهاي" لأفضل الجامعات، بزيادة ثمانية مراكز مقارنة بعام 2023، بينما احتلت جامعة السوربون المرتبة 41، بزيادة قدرها 5 مراكز مقارنة بالترتيب الأخير.
ومن بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، يوجد في ألمانيا وفرنسا ست جامعات ضمن أفضل 50 جامعة، على الرغم من أن المؤسسات الألمانية تحتل مرتبة أقل من نظيراتها الفرنسية، بينما احتلت جامعة كوبنهاغن المرتبة 32، ومعهد كارولينسكا في السويد المرتبة 43.
ويوجد في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أكثر من 40 جامعة ممثلة، في حين أن 10 دول في الاتحاد الأوروبي لديها جامعة واحدة مصنفة فقط، مثل قبرص ولوكسمبورغ، وبعض الدول ليس بها جامعات مصنفة مثل رومانيا ومالطا.