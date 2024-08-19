جامعات الاتحاد الأوروبي تتقدم على الأمريكية والصينية في تصنيف شنغهاي

ومن بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، يوجد في ألمانيا وفرنسا ست جامعات ضمن أفضل 50 جامعة، على الرغم من أن المؤسسات الألمانية تحتل مرتبة أقل من نظيراتها الفرنسية، بينما احتلت جامعة كوبنهاغن المرتبة 32، ومعهد كارولينسكا في السويد المرتبة 43.