بالفيديو.. موقف محرج لـ"هاريس" يوم الانتخابات... هاتفها كشف تظاهرها بإجراء مكالمة وهمية

تعرضت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التي خسرت في سباق الانتخابات الأمريكية أمام ترامب لموقف محرج يوم الانتخابات بعد أن كشفت الكاميرات تظاهرها بإجراء مكالمة هاتفية وهمية أمام الجمهور، حيث ظهر هاتفها مفتوحاً على تطبيق الكاميرا بدلاً من إجراء مكالمة حقيقية.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدا المشهد وكأن هاريس كانت تتحدث مع ناخب وتسأله "هل صوتّ بالفعل؟" قبل أن تتظاهر بتلقي إجابة منه وتقول "شكراً لك".
وبينما أثار هذا التصرف استغراب بعض المراقبين، وكتب أحدهم على منصة "إكس": "تظاهرت كامالا بالتحدث إلى ناخب، لكنها أظهرت هاتفها على تطبيق الكاميرا".
وكانت قد أعلنت شبكة "إن.بي.سي نيوز"، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من المتوقع أن تتصل بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، للإقرار بالهزيمة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية، لتشهد الولايات المتحدة بذلك عودة استثنائية لترامب إلى البيت الأبيض بعد فوز حاسم.
كما أفادت الشبكة أن الرئيس الحالي جو بايدن يعتزم أيضاً الاتصال بترامب، والتحدث علناً حول نتائج الانتخابات، معبراً عن تقبله للنتائج وداعياً إلى انتقال سلس وسلمي للسلطة.
وأوضح مصدران لوكالة "رويترز" أن هاريس تلقي كلمة في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش للإعلان الرسمي عن قبولها للنتيجة.