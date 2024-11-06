بالفيديو.. موقف محرج لـ"هاريس" يوم الانتخابات... هاتفها كشف تظاهرها بإجراء مكالمة وهمية

وكانت قد أعلنت شبكة "إن.بي.سي نيوز"، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من المتوقع أن تتصل بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، للإقرار بالهزيمة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية، لتشهد الولايات المتحدة بذلك عودة استثنائية لترامب إلى البيت الأبيض بعد فوز حاسم.