فيديو مروّع.. وفاة مطرب برازيلي أثناء أدائه على المسرح

كشف فيديو مروع عن لحظة وفاة مطرب برازيلي، أثناء أدائه على خشبة المسرح، مساء الأربعاء الماضي، حين سقط أمام حشد كبير من الجمهور.
وحسب موقع "تي إم زد": سقط المطرب البرازيلي "بيدرو هنريكي - 30 عامًا"، على خشبة المسرح، في أثناء أدائه أغنية بعنوان "سوف يكون جميلًا"، في مهرجان ديني بإحدى المدن البرازيلية.
وعقب سقوط الفنان على الأرض، تسابق الناس من حوله لتقديم المساعدة الفورية، بينما كان الجمهور ينظر إلى الوضع المأساوي في حالة هستيرية.
وتم نقله بعد ذلك إلى مركز طبي قريب؛ حيث أعلن وفاته في النهاية؛ حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وذكرت شركة تسجيلات "توداه ميوزيك" أن "هنريكي"، المعروف بأداء الأغاني الدينية، توفّي نتيجة إصابته بنوبة قلبية حادّة.
وحسب "الديلي ميل" قال "هنريكي" قبل أداء أغنيته الأخيرة، لصديق خلف الكواليس: "أنا متعب.. أنا متعب.. لهذا السبب أريد الشهرة، أنا متعب".
والمغني البرازيلي متزوّج ولديه طفلة ولدت في 19 أكتوبر الماضي؛ حسب الصحيفة البريطانية.