إعلان لجنة الطوارئ الموريتانية حالة انعقاد دائم بعد ارتفاع منسوب نهر السنغال

وتسبب ارتفاع مستوى مياه نهر السنغال بالفعل، في خسائر بالمباني والممتلكات بعدة مدن وقرى بولايات موريتانية؛ منها: أترارزة، وكوركول، وكيدي ماغا، التي أكدت السلطات المحلية فيها أن مستوى ارتفاع المياه بلغ درجاته القصوى بها؛ حيث حاصرت المياه بعض القرى؛ مما خلف "الكثير من الخسائر في المزارع والمباني".