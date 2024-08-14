والد "لامين يامال" يتعرض إلى الطعن بعد شجار في موقف سيارات شمالي برشلونة

أفادت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية، مساء الأربعاء، بأن والد نجم برشلونة لامين يامال تعرض إلى الطعن في بلدة ماتارو.
وتفصيلاً، قالت الصحيفة إن منير النصراوي تعرض إلى الطعن بعد شجار في موقف للسيارات في بلدة ماتارو شمالي برشلونة.
وتقوم الشرطة الكاتالونية حاليًا بالتحقيق في الواقعة، فيما تم نقل النصراوي إلى مستشفى "كان روتي" في بادالونا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وكشفت الصحيفة في وقت لاحق: "لحسن الحظ، يبدو أن النصراوي قد نجا من إصابة خطيرة.. وقد غادر المستشفى وعاد إلى منزله".
وأكدت إذاعة "راك 1" أن منير تلقى "أكثر من طعنة واحدة"، مضيفة أن حياته "ليست في خطر"، فيما وصفت تقارير محلية حالته الصحية بـ"الجيدة".
ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق من لامين يامال على الحادث.