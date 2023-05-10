هذا ما فعله شريكاه عقب الغارة الجوية.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل أشهَر مهرب مخدرات جنوبي سوريا

ونقلت الصحيفة عن ناشط سوري يُدعى حمزة المعروفي، من السويداء، نفيه الأنباء التي تتحدث عن أن ذوي الرمثان يريدون الانتقام لمقتل مرعي، وأن هناك استنفارًا عسكريًّا؛ مشيرًا إلى أن "عشيرة الرمثان" ليست صاحبة نفوذ.