هذا ما فعله شريكاه عقب الغارة الجوية.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل أشهَر مهرب مخدرات جنوبي سوريا

نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر سورية، أن مقتل تاجر المخدرات مرعي الرمثان، تَسبب في حالة ذعر وارتباك لعصابات تجارة المخدرات في الجنوب السوري.
وحسب صحيفة "السوسنة" الأردنية، فقد لَقِيَ المسؤول الأول عن تهريب المخدرات إلى الأردن السوري مرعي الرمثان، مصرعه في غارة جوية نفّذها سلاح الجو الأردني، مستهدفًا مصنعًا للمخدرات في قرية الشعاب بمحافظة السويداء جنوب سوريا.
ونقلت الصحيفة عن ناشط سوري يُدعى حمزة المعروفي، من السويداء، نفيه الأنباء التي تتحدث عن أن ذوي الرمثان يريدون الانتقام لمقتل مرعي، وأن هناك استنفارًا عسكريًّا؛ مشيرًا إلى أن "عشيرة الرمثان" ليست صاحبة نفوذ.
وأضاف المعروفي أن "المتوقع حاليًا، هو اختباء تجار المخدرات في المنطقة، وخاصة شركاء مرعي الرمثان"؛ مؤكدًا أن أهم شركاء الرمثان "في إدارة عصابات التهريب، هما شخصان: أحدهما مقره في قرية عرمان، والآخر مقره في بلدة صلخد بريف السويداء".
وحسب "السوسنة"، ترجّح مصادر في سوريا، أن عدم استهداف مقرات المذكورين بالطيران؛ يعود لأنهما يتحصنان في قرى ذات غالبية من الطائفة الدرزية.
وأشارت المصادر إلى أن اختفاء شريكيْ مرعي الرمثان عن الأنظار، يشير إلى خوفهما من أن يكونا التالييْن على قائمة الاستهداف؛ منوهة بأن أفراد العصابتين كُثُر، ولهم أقارب في سوريا والأردن، وهم يعملون في التهريب في العموم وليس فقط تهريب المخدرات.