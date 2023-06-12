فيديو مروع.. شاهد ما فعله هذا الشخص هربًا من نيران المركب السياحي بمصر
كشف فيديو مروع عن مشهد لرجل يُلقي نفسه في مياه البحر الأحمر، هربًا من النيران التي اشتعلت في مركب سياحي بمصر، خلال رحلة غوص في منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، صباح أمس الأحد.
وبثت فضائية "الحدث"، الفيديو الذي ظهر فيه الرجل وهو يقفز إلى المياه، بينما كان قارب إنقاذ مطاطي يتحرك بالقرب من المركب المشتعل، وربما هذا ما شجع الرجل على القفز للنجاة بحياته من الحريق.
وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد التهمت النيران المركب بالكامل؛ فيما تم إنقاذ 26 شخصًا، ولا يزال البحث متواصلًا عن 3 مفقودين.
وحسب موقع "القاهرة 24"، كانت الأجهزة المختصة، قد تَلَقّت إخطارًا بنشوب حريق في يخت سياحي يحمل اسم "هيركن" يُقِل على متنه 29 شخصًا، أثناء خروجه في رحلة بحرية.
وعلى الفور، تم الدفع بقوارب الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث؛ حيث تم إنقاذ 12 سائحًا إنجليزيًّا، بالإضافة إلى 14 فردًا هم طاقم اليخت؛ فيما لا يزال البحث جاريًا عن 3 سائحين آخرين.