فيديو مروع.. شاهد ما فعله هذا الشخص هربًا من نيران المركب السياحي بمصر

وعلى الفور، تم الدفع بقوارب الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث؛ حيث تم إنقاذ 12 سائحًا إنجليزيًّا، بالإضافة إلى 14 فردًا هم طاقم اليخت؛ فيما لا يزال البحث جاريًا عن 3 سائحين آخرين.