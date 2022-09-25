فيديو غريب من مصر.. قاد سيارته بتهور على الطريق وجاءت عقوبته فورية

وكشفت الفيديوهات التي تم تداولها، كيف فتح الشاب باب السيارة ووضع ساقه على الباب، وبعدها راح يناور بين السيارات، وعندما كانت الشرطة توقف السيارات لفحص الأوراق، توجه نحو الحارة الأخيرة المفتوحة ورفض التوقف للفحص، وبعدها طاردته سيارة شرطة.