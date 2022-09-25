فيديو غريب من مصر.. قاد سيارته بتهور على الطريق وجاءت عقوبته فورية
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، مشهدٌ لواقعة غريبة التقطها المارة عبر فيديوهات تم تداولها بصورة كبيرة.
القيادة برعونة
وحسب وسائل إعلام مصرية، شَهِد طريق القاهرة- السويس (شرقي القاهرة) قيام شاب بقيادة سيارته بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور؛ معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وكشفت الفيديوهات التي تم تداولها، كيف فتح الشاب باب السيارة ووضع ساقه على الباب، وبعدها راح يناور بين السيارات، وعندما كانت الشرطة توقف السيارات لفحص الأوراق، توجه نحو الحارة الأخيرة المفتوحة ورفض التوقف للفحص، وبعدها طاردته سيارة شرطة.
صدمته شاحنة
وجاءت عقوبة الشاب المستهتر فورية؛ حيث فوجئ بشاحنة وقد صدمته من الخلف وأطاحت بها على جانب الطريق، في مشهد مرعب كاد أن يسبب حوادث أخرى.
ولاحقًا، نشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها الرسمي في فيسبوك بيانًا رسميًّا كشفت فيه ملابسات الواقعة.
ضبط الشاب
وذكرت: "تم ضبط قائد السيارة الذي كان يقود سيارته برعونة وتهور وهو ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية وتعريض سلامته والآخرين للخطر".
وأوضحت الوزارة أنه "تَبَين ظهور علامات تناول الشاب مواد كحولية، كما عُثر بالسيارة على أدوات تعاطي المخدرات وعقار طبي مجهول. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق".