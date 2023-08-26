من يتسلّم "الكنز المجهول"؟.. قصة 120 سبيكة ذهب عُثر عليها في قطار سويسري قبل 4 سنوات

أعلنت النيابةُ العامة في منطقة لوسيرن السويسرية، يوم الجمعة، تسليمَ 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري قبل نحو أربع سنوات إلى الصليب الأحمر، بعد فشل الجهود في العثور على المالك.