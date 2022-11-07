ذعر وانهيارات وإصابة مسؤول كبير.. فيديو حريق ضخم وسط بغداد
حريق كبير شهدته العاصمة العراقية بغداد، وثّقته فيديوهات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تَبين أنه وقع في مخزن بمنطقة الوزيرية وسط بغداد صباح أمس الأحد.
وأدى الحريق إلى انهيار جزء من البناية وسط حالة من الهلع بين السكان، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن أن الحريق أدى إلى إصابة 20 شخصًا.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء الأحد، إصابة مديرها وعدد من رجال الإطفاء في انهيار بناية تجارية في منطقة الوزيرية ببغداد.
وقالت المديرية: إن "البناية التجارية التي تشهد حريقًا اندلع فيها صباح الأحد بمنطقة الوزيرية في بغداد، انهارت لدى قيام فِرَق الدفاع المدني بإخماده".
وأضافت أن "ذلك أدى إلى إصابة مدير الدفاع المدني الذي كان متواجدًا في موقع الحادث وعدد من رجال الإطفاء".
وكان وزير الداخلية العراقي قد وجّه باستنفار الجهود حتى تمت السيطرة على الحريق.