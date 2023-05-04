ماتت في الحال.. شاهد ما حدث لامرأة في مصعد مطار دولي بإندونيسيا

وكانت عائلة "ديوي" قد طلبت من موظفي المطار البحث عنها بعد أن فقدوا الاتصال بها، ولم يتمكنوا من العثور عليها في صالة المطار، خاصة أنها قبل وفاتها اتصلت هاتفيًّا بابنة أختها لتخبرها أنها محاصرة.