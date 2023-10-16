صدمة القصف.. تُفقد البصر وتُسبّب الكوابيس فما هي؟

حالة من الرُعب، قد يُصاحبها فقدان بعض الحواس، فضلًا عن الكوابيس، وعدم القدرة على النوم.. هذا ما قد تسبّبه “صدمة القصف”، تلك التي تنتج عن الحروب والمعارك، وتصيب الجنود، والأطباء ممّن يُعالجون الجرحى، وكذلك المدنيين والأطفال، ممّن يعيشون ظروف الحرب.. فماذا نعرف عن “صدمة القصف”؟