صدمة القصف.. تُفقد البصر وتُسبّب الكوابيس فما هي؟

حالة من الرُعب، قد يُصاحبها فقدان بعض الحواس، فضلًا عن الكوابيس، وعدم القدرة على النوم.. هذا ما قد تسبّبه “صدمة القصف”، تلك التي تنتج عن الحروب والمعارك، وتصيب الجنود، والأطباء ممّن يُعالجون الجرحى، وكذلك المدنيين والأطفال، ممّن يعيشون ظروف الحرب.. فماذا نعرف عن “صدمة القصف”؟
وبحسب “الجمعية الأمريكية لعلم النفس apa“، باتت “صدمة القصف” خلال الحرب العالمية الأولى، مشكلة طبية مُلحة، تحديدًا بعدما أصابت نحو 80 جنديًا، إذ كانوا في مواجهة مع قذائف المدافع من العيار الثقيل.
وظهر عديد من الأعراض على هؤلاء الجنود، التي شملت طنين الأذن، وفقدان السمع، والصداع المتواصل، إضافة إلى تشنجات في عضلات الوجه، وحركات هيستيرية لا يُمكن التحكم فيها.
أيضًا، تضمنت الأعراض، عدم القدرة على احتمال الضوء أحيانًا، والكوابيس، وصعوبة في النوم.
وتصيب هذه الحالة الكبار كما الصغار، وقد يكون علاجها -وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية- صعبًا للغاية.
وفي محاولة لفهم هذه الحالة وعلاجها بشكل أفضل، قام الجيش بتعيين الطبيب النفسي البريطاني تشارلز صمويل مايرز، لتقديم آرائه حول حالات صدمة القذائف وجمع البيانات اللازمة لمعالجة المشكلة المتزايدة.
وجاءت هذه الخطوة تحديدًا بعدما اُتهم الجنود المصابون بهذه الحالة في البداية على كونهم يتصنّعون المرض من أجل الهرب من ممارسة مهامهم في الحرب.
واستنادًا إلى ما توصل إليه مايرز، فإن ما تعرّض له الجنود عبارة عن تشوّهات إدراكية، شملت فقدان أو ضعف السمع والبصر، بجانب أعراض شديدة، كالرعاش، وفقدان التوازن والتعب.
وتعاون مايرز، مع عالم النفس ويليام ماكدوغال، للتوصل إلى بعض الطرق التي تُساعد على العلاج من صدمة القصف، والتي ضمّت إمكانية إعادة التكامل العاطفي والمعرفي، والتي تتم من خلاله محاولة فصل الشخص المصاب بالصدمة عن التجربة المؤلمة، سواء من خلال الأماكن أو الأحداث أو الصور.