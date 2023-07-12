بسبب عادة نمارسها جميعًا.. مصرع أسرة كاملة في حريق مروّع بمصر

وعقب انتهاء الأسرة من تناول العشاء، جرى تبادل عبارات المزاح بين الأبناء، وطرح بعضهم فكرة استعدادهم لقضاء المصيف هذا العام بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، ثم توجهوا إلى غرفهم للنوم، وكعادة كل ليلة ترك الأب هاتفه على الشاحن.