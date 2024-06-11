الكويت.. السجن 7 سنوات لضابط قام بتحويل مركبة دون حضور مالكها

وحسب موقع "البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت": فإن "تحويل مركبة" هي خدمة تتيح إمكانية نقل ملكية مركبة إلى مالك آخر، ويشترط أن يحضر مالك المركبة شخصيًّا لتحويل ملكية المركبة أو من ينوب عنه بوكالة رسمية أو اعتماد توقيع المرور وتنفيذ الأحكام، إذا كان المالك شخصية اعتبارية "شركة أو مؤسسة".