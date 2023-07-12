كأنه فيلم سينمائي.. شاهد لحظة تحطم طائرة صومالية أثناء هبوطها بمطار مقديشو

وأشارت الوزيرة الصومالية في تصريح لوسائل إعلام رسمية، إلى أن "الطائرة التي كانت قادمة من مدينة غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار".