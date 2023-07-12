كأنه فيلم سينمائي.. شاهد لحظة تحطم طائرة صومالية أثناء هبوطها بمطار مقديشو

أصيب شخصان بجروح بعد انحراف طائرة مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو أمس الثلاثاء؛ مما أدى إلى تحطمها.
وتحت عنوان "طائرة مدنية انحرفت بشكل سينمائي"، قال موقع "سكاي نيوز عربية": يُظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها العنيف بالحواجز المحيطة بالمدرج، وتطاير أجزاء من الطائرة جراء الاصطدام.
وأعلنت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية فردوسة عثمان عيغال، عن إصابة شخص جراء انحراف طائرة مدنية بمطار آدم عبدالله الدولي في العاصمة مقديشو.
وأشارت الوزيرة الصومالية في تصريح لوسائل إعلام رسمية، إلى أن "الطائرة التي كانت قادمة من مدينة غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار".
هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني الصومالية عن تحطم طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو الدولي.
وبحسب ما نقلته وزيرة النقل الجوي، فإن الطائرة كانت تُقِل نحو 50 شخصًا.
وذكرت تقارير محلية صومالية، أن السلطات لا تزال غير متأكدة من سبب خروج الطائرة عن المدرج.