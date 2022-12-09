فرق إطفاء تكافح حريقاً ممتداً على مساحة "سبعة آلاف متر" في إحدى ضواحي موسكو

وقالت وكالة "إنترفاكس"، نقلاً عن مصدر لم تحدّده، أن فرضية "أعمال متعمّدة، مثل حريق إجرامي، مطروحة"، بينما ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن عملاً إجرامياً هو "أحد التفسيرات الرئيسة" لهذا الحريق الذي اندلع في مركز التسوّق "ميغا خيمكي" في ضاحية خيمكي بشمال العاصمة الروسية.