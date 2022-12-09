فرق إطفاء تكافح حريقاً ممتداً على مساحة "سبعة آلاف متر" في إحدى ضواحي موسكو

تشتبه إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق الهائل الذي اندلع ليل الخميس الجمعة في مركز للتسوّق في إحدى ضواحي موسكو نجم عن عملٍ "إجرامي"، كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.
وقالت وكالة "إنترفاكس"، نقلاً عن مصدر لم تحدّده، أن فرضية "أعمال متعمّدة، مثل حريق إجرامي، مطروحة"، بينما ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن عملاً إجرامياً هو "أحد التفسيرات الرئيسة" لهذا الحريق الذي اندلع في مركز التسوّق "ميغا خيمكي" في ضاحية خيمكي بشمال العاصمة الروسية.
وكانت إدارة الطوارئ الروسية قد أعلنت، الجمعة، أن فرق الإطفاء تكافح حريقاً ممتداً على مساحة "سبعة آلاف متر مربع" اندلع ليل الخميس الجمعة في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.