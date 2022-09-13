مصر.. حُكمٌ نهائي بعزل أستاذة جامعية بسبب فيديوهات مُشينة

وكانت "منى برنس" قد أثارت الجدل في يونيو 2017 حينما نشرت مقاطع فيديو على صفحتها بفيسبوك وهي ترقص شبه عارية، وتشجع متابعيها وطلابها على فعل ذلك، كما أنها تحدثت في أمور دينية وحاولت إظهار إبليس على أنه بريء وكان يمارس حرية الرأي عندما عارض أوامر الله.