كشفت قصة الإنترنت وسر تأخير الهجوم البري.. "رويترز" تروي كواليس المفاوضات السرية لصفقة الرهائن بين "إسرائيل" و"حماس"

والتقى ماكغورك بالقاهرة في صباح اليوم التالي مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ونقلت تقارير عن قادة "حماس" في غزة أنهم قبلوا تقريباً جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اليوم السابق بالدوحة.