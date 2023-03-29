"خبير فلكي": رمضان ألطف في الأعوام القادمة.. صيام أقل وأجواء ربيعية

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن الأجواء ستطيب خلال شهر رمضان في السنوات المقبلة بإذن الله؛ حيث سيبدأ شهر رمضان 1445 في الربيع، وسيأتي في حدود 11 مارس 2024؛ بينما سيكون رمضان 1459 آخر رمضان يبدأ في الوسم، وسيبدأ بحدود 10 أكتوبر 2037.
وأوضح الجروان أنه مع تقدم شهر رمضان نحو 22 ديسمبر، ستقل مدة النهار، وبالتالي تستمر فترة الصوم بالنقصان؛ حيث يتقدم موعد دخول الشهر الفضيل بمعدل شهر ميلادي كل ثلاث سنوات، أو ما يقارب 11 يومًا سنويًّا حسب التقويم الميلادي الشمسي.
وأشار وفق البيان إلى أن رمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 22 ديسمبر، هو الأقل في ساعات النهار، أو ساعات الصيام في النصف الشمالي من الأرض. فيما رمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 21 يونيو، هو الأطول في ساعات النهار أو ساعات الصيام في النصف الشمالي من الأرض؛ بينما سيكون رمضان 1454 للهجرة الموافق 2032 هو الأقصر نهارًا؛ حيث سيصل عدد ساعات النهار في الإمارات دون 10 ساعات ونصف، ثم ستعود طول فترة النهار بالتزايد التدريجي.