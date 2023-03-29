"خبير فلكي": رمضان ألطف في الأعوام القادمة.. صيام أقل وأجواء ربيعية

وأشار وفق البيان إلى أن رمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 22 ديسمبر، هو الأقل في ساعات النهار، أو ساعات الصيام في النصف الشمالي من الأرض. فيما رمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 21 يونيو، هو الأطول في ساعات النهار أو ساعات الصيام في النصف الشمالي من الأرض؛ بينما سيكون رمضان 1454 للهجرة الموافق 2032 هو الأقصر نهارًا؛ حيث سيصل عدد ساعات النهار في الإمارات دون 10 ساعات ونصف، ثم ستعود طول فترة النهار بالتزايد التدريجي.