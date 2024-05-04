"حالة طوارئ طبية غامضة".. تحقيق بشأن ما أصاب ركاب طائرة متوجّهة إلى ألمانيا

أُصِيب عشراتُ الركاب في إحدى رحلات الطيران من موريشيوس إلى فرانكفورت الألمانية، بالغثيان والقيء في منتصف الرحلة بين الوجهتين.
وأبلغ 70 راكبًا على متن رحلة شركة طيران "كوندور" عن معاناتهم من الغثيان والقيء في منتصف الرحلة التي كانت متّجهة إلى مدينة فرانكفورت.
وكان في استقبال الطائرة بعد هبوطها في المدينة الألمانية فريق كبير من أطباء الطوارئ؛ حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وأكّد متحدثُ باسم شركة الطيران الألمانية الحادثَ لصحيفة "بيلد"، مضيفًا: أن طاقم الرحلة لم يتأثّر بالمرض.
ولم تؤكّد شركةُ الطيران سببَ المرض المفاجئ، لكنّها أشارت إلى أن الطعام على متن الطائرة قد تمّ إعداده في موريشيوس.
ووفق الشركة: فإنها قد فتحت تحقيقًا في الحادثة للوصول إلى السبب الحقيقي، واستخلاص التدابير الممكنة منه.