بعدما حيرت الجميع.. هذه حقيقة الأجسام الغريبة التي شوهدت في سماء لبنان

وأفادت وسائل إعلام بأن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه الأجسام في المنطقة، فقد سبق أن ظهرت في أواخر عام 2019 وعلى فترات متباعدة بين أكتوبر وديسمبر؛ مما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، قبل أن يتم توضيح الأمر من وكالات الأنباء والمراصد الفلكية.