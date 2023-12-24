"أنا أتبول على نفسي من الخوف" شاهد.. جندي إسرائيلي يعترف بالرعب الذي يعيشونه في غزة

بينما تستمر المعارك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ويتكبّد جيش الاحتلال وأهالي غزة خسائر كبيرة في الأرواح، يدلي جندي إسرائيلي عاد من قطاع غزة، باعترافات صادمة أمام جلسة في الكنيست، كاشفاً عن أنه "يتبول على نفسه من الرعب ليلاً".