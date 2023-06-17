أغضب المصريين.. هذا ما فعله شابٌّ بوالده لحظة احتضاره

وتعرّض الشاب لهجوم حادّ بعد هذا الفيديو الذي التقطه لوالده وهو في طريقه للمستشفى، وكان في حالة إعياء شديدة، وكتب عليه: "كانت آخر مرة أشوف أبويا فاتح عينيه"، لتنهال عليه موجة من التعليقات الغاضبة التي لامته على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات.