مشهد مهين والشرطة تتحرك فورًا.. شاهد ما فعلته امرأة برجل في 90 ثانية
كشف فيديو مأساوي مهين، كيف قامت امرأة بصفع سائق توكتوك هندي 17 مرة على وجهه خلال 90 ثانية فقط، لأنه اصطدم بسيارتها، دون أن يجرؤ الرجل على الرد، وعقب تداول الفيديو، سادت حالة من الغضب، ما دفع الشرطة إلى التحرك فورًا.
ونقلت صحيفة "انديان اكسبريس" الهندية، عن مسؤولي مدينة نويدا بولاية أوتر براديش، اليوم الأحد، أن شرطة المدينة اعتقلت امس السبت امرأة لاعتدائها على سائق توك توك، زعمت أن مركبته احتكت بسيارتها وأصابت باب السيارة بخدوش.
وذكرت الشرطة أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي في أحد أحياء مدينة نويدا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت مقطع فيديو للمرأة وهي تجر سائق التوك توك من ملابسه وتصفعه بشكل متكرر وتصرخ في وجهه، حتى بلغ عدد الصفعات 17 صفعة في 1.25 دقيقة، وبعدها قامت المرأة بتفتيش ملابس السائق وأخذ نقودًا من جيبه.
وطالب الكثيرون الشرطة باتخاذ إجراءات ضد المرأة.
وحسب الصحيفة، تقدم السائق ببلاغ في مركز الشرطة يتهم المرأة بالإهانة والاستفزاز العمدي له، وهي اتهامات يعاقب عليها القانون الهندي.
وقالت الشرطة: إنه تم اعتقال المرأة من منزلها، وتم احتجازها، حيث خضعت اليوم