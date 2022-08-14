مشهد مهين والشرطة تتحرك فورًا.. شاهد ما فعلته امرأة برجل في 90 ثانية

كشف فيديو مأساوي مهين، كيف قامت امرأة بصفع سائق توكتوك هندي 17 مرة على وجهه خلال 90 ثانية فقط، لأنه اصطدم بسيارتها، دون أن يجرؤ الرجل على الرد، وعقب تداول الفيديو، سادت حالة من الغضب، ما دفع الشرطة إلى التحرك فورًا.