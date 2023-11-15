بالفيديو.. مخاوف وتأهب لبركان الرعب في أيسلندا بعد زلازل شققت الأرض

ورفعت السلطات أيضًا حالة تأهب الطيران إلى اللون البرتقالي؛ مما يشير إلى زيادة خطر حدوث ثوران بركاني. وتشكل الانفجارات البركانية خطرًا جسيمًا على الطيران؛ لأنها يمكن أن تنفث رمادًا شديد الكشط في الغلاف الجوي؛ حيث يمكن أن يتسبب بتعطل المحركات النفاثة، وإتلاف أنظمة التحكم في الطيران وتقليل الرؤية.