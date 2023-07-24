"ماسك" يُنهي حقبة "العصفور".. "تويتر" يغيّر اسمه وصورته إلى "X" رسميًّا

وكان ماسك قد قال في وقت سابق إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، وكتب على المنصة التي يملكها: "سنودع قريبًا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيًّا كل الطيور".