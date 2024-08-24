في حال عودته للبيت الأبيض.. "أخطر تعهد" من ترامب بشأن اغتيال جون كينيدي

وقال كينيدي؛ إن استطلاعاته الداخلية أظهرت أن وجوده في السباق "سيضر بترامب ويصب في مصلحة المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس"، رغم أن الاستطلاعات العامة الأخيرة لا تشير بوضوح إلى تأثير كبير له على دعم أيّ من مرشحي الحزبين الرئيسين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".