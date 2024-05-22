الكويت.. السجن 5 سنوات لـ"طبيبة" عربية انتحلت صفة مواطن

ودلّت تحريات ضابط المباحث أن الطبيبة تعمل باختصاص أمراض النساء وقامت بفتح عيادة لعلاج المدمنين من المخدرات، واستطاعت الحصول على مبالغ مالية كبيرة من أسر المرضى الذين يعالجون عندها، كما تمكّنت من استخدام جوازات سفر بعض المرضى ممن يقاربونها في الشبه فيما كان جواز سفر المواطن الذي يعالج عندها الأكثر استخدامًا.