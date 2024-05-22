الكويت.. السجن 5 سنوات لـ"طبيبة" عربية انتحلت صفة مواطن

قضت محكمة الجنايات بالكويت بالسجن لمدة 5 سنوات على طبيبة عربية، في قضية اتهامها بانتحال صفة مواطن كويتي وسرقة جواز سفره، ودخول الكويت بعد أن قامت بتغيير ملامح وجهها إلى ما يقارب ملامح وجه المواطن.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، كانت النيابة أحالت القضية بعد ضبط الطبيبة لدى دخولها الكويت، حيث شك موظف الجوازات في لهجتها ونبرة صوتها بعد أن تحدث معها، وتم ضبطها في مطار الكويت وهي قادمة من بلدها.
ودلّت تحريات ضابط المباحث أن الطبيبة تعمل باختصاص أمراض النساء وقامت بفتح عيادة لعلاج المدمنين من المخدرات، واستطاعت الحصول على مبالغ مالية كبيرة من أسر المرضى الذين يعالجون عندها، كما تمكّنت من استخدام جوازات سفر بعض المرضى ممن يقاربونها في الشبه فيما كان جواز سفر المواطن الذي يعالج عندها الأكثر استخدامًا.