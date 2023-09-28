دماء وصراخ وعويل.. جريمة بشعة في النرويج ضحيتها أم لبنانية وطفلتها

بدورها، قالت مديرة التعليم في مدينة كريستيانساند، كريستين إيديت روبستاد: "سيكون يومًا حزينًا جدًّا لأطفال المدارس"، مضيفة: "تخطط إدارة المدرسة والعاملون لكيفية استقبال الطلاب؛ حيث ستتم مقابلتهم من قِبَل معلمين مختصين، وسيستمعون إلى ما يدور في ذهن الأطفال، ويعتنون بهم بأفضل طريقة ممكنة. ليس لديّ كلمات تصف ما حدث، إنه أمر فظيع للغاية".