مؤلم ومشين.. شاهد ما خرج من تحت بطانية مشرد نائم بمترو نيويورك
في لقطة مؤلمة ومشينة إنسانيًا، أظهر فيديو صادم، عدداً كبيراً من الفئران، وهي تخرج من تحت بطانية رجل مشرد كان يفترش الأرض محتميًا من برد الشتاء في محطة مترو أنفاق مدينة نيويورك.
وحسب صحيفة "الديلي ميل"، كان الرجل المشرد يفترش الأرض عند نهاية خط مترو الأنفاق، ويغطي معظم جسده ببطانية رمادية، ولم يظهر منه سوى حذائه.
وفي البداية ضحك شخص عندما خرجت ثلاثة فئران من تحت البطانية، وبعدها اقترب شخص وهو يلتقط المشهد بهاتفه، ويردد "أنت .. أنت" في محاولة لإيقاظ الرجل النائم وتنبيهه، لكن تحركت البطانية على حين غرة، وانطلق من تحتها سرب من حوالي 20 فأرًا بطريقة أثارت ذعر الجميع، ما عدا الرجل المشرد الذي واصل نومه.
وتحت عنوان "يحدث فقط في مدينة نيويورك"، نشر شخص يدعى هيثكليف بيفن هاوزن الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، حيث حقق 20.6 مليون مشاهدة خلال يومين، وحصل على أكثر من 31 ألف تعليق، عبّر خلالها الكثيرون عن دهشتهم من عدد الفئران، في حين عبّر آخرون عن تعاطفهم مع الرجل المشرد وتمنياتهم بتحسن وضعه، فقال أحد المعلقين لمصور الفيديو: "أرجو أن تكون قد فعلت شيئًا لأجل هذا الرجل، ولم تسع فقط للحصول على مشاهدات على الفيديو".
وحسب الصحيفة، تعاني مدينة نيويورك من مشكلة انتشار القوارض والفئران، حييث تعرض 20 ألف شخص للعض من القوارض، وتبذل السلطات جهودًا حثيثة للتخلص من هذه الظاهرة.