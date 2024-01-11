مؤلم ومشين.. شاهد ما خرج من تحت بطانية مشرد نائم بمترو نيويورك

وتحت عنوان "يحدث فقط في مدينة نيويورك"، نشر شخص يدعى هيثكليف بيفن هاوزن الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، حيث حقق 20.6 مليون مشاهدة خلال يومين، وحصل على أكثر من 31 ألف تعليق، عبّر خلالها الكثيرون عن دهشتهم من عدد الفئران، في حين عبّر آخرون عن تعاطفهم مع الرجل المشرد وتمنياتهم بتحسن وضعه، فقال أحد المعلقين لمصور الفيديو: "أرجو أن تكون قد فعلت شيئًا لأجل هذا الرجل، ولم تسع فقط للحصول على مشاهدات على الفيديو".