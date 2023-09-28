بعد 24 ساعة من "فاجعة الحمدانية".. تَسمم جماعي في حفل زفاف بالعراق ينقل 100 شخص للمستشفى

تَسبب طعام قُدِّم في إحدى حفلات الزواج في الحويجة بمحافظة كركوك العراقية، في تسمم نحو 100 شخص تم نقلهم إلى المستشفى.
وتأتي هذه الحادثة بعد فاجعة قاعة أعراس الحمدانية في محافظة نينوى، التي وقعت مساء الثلاثاء، وأدت إلى وقوع أكثر من 450 شخصًا بين قتيل وجريح.
وأعلنت دائرة الصحة في محافظة كركوك العراقية أن 100 شخص تسمموا في حفل زفاف في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء بعد تناول طعام العشاء.
وأضاف أن 50 منهم تلقوا العلاج وغادروا المستشفى؛ مشيرًا إلى أن الباقين يخضعون للعلاج ولا توجد بينهم حالات خطرة.
كما أشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطعام كان فاسدًا وتم إعداده داخل إحدى المنازل.