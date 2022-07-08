5 آلاف و300 شخص لتأمين احتفالات عيد الأضحى بموسكو

وفي بيان صدر عن سلطات موسكو: "من المخطط أن يشارك في ضمان النظام والأمن في أماكن إجراء الاحتفالات بمناسبة عيد الأضحى أكثر من 5,3 ألف شخص. وسيعمل هناك نحو 2300 رجل أمن وأكثر من 1800 فرد من قوات الحرس الوطني. وسيساعدهم في ذلك 200 متطوع وموظف من شركات الحراسة الشخصية".